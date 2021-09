There's a New Worst Colorado Place for the COVID Delta Variant

click to enlarge Colorado Springs at dusk. Visit Colorado Springs via YouTube

1. El Paso: 1,413

2. Mesa: 1,138

3. Arapahoe: 626

4. Adams: 421

5. Denver: 411

6. Boulder: 374

7. Douglas: 315

8. Weld: 267

9. Larimer: 239

10. Jefferson: 223













The Delta variant continues to be the dominant COVID-19 strain in Colorado, and has now been confirmed in sixty of the state's 64 counties. And while Mesa County, on the Western Slope, has been the variant's epicenter for months , it's now been surpassed by El Paso County, Colorado's most populous county, according to the 2020 Census The size of El Paso County, which is anchored by Colorado Springs, offers even more opportunities for the Delta variant to spread — and that's also true for three sublineages of the strain, collectively known as Delta Plus , which are also growing at a concerning clip.The Colorado Department of Public Health and Environment calculates that for the week of August 15, the most recent for which statistics are available, the Delta variant was responsible for 89.09 percent of positive cases in the state, followed by 1.82 percent Delta Plus 1 (scientific name: AY.1), 5.45 percent for Delta Plus 3 (AY.3), 1.82 percent for Alpha, the original strain, and 1.82 percent for other strains. For this particular seven-day period, the CDPHE puts the percentage of Delta Plus 2 (AY.3) and Gamma cases at zero.The state health department also offers breakdowns of the various strains for every Colorado county, and lists the four with no confirmed Delta variant cases right now: Baca, Costilla, Kiowa and Jackson. The numbers from yesterday, August 31, reveal the number of infections sequenced by researchers to confirm strains, not every case — but the totals still offer an indication of where the Delta variant is most prevalent. Mesa is the only county in the top ten from the western half of the state — and Denver has fewer cases than two other counties in the greater metro area. Here's the rundown:Of the assorted Delta Plus strains, which researchers are studying to determine if they're any more or less dangerous than the first Delta variant, Delta Plus 3 pops up most often. The counties with the highest number of Delta variant cases often have the most Delta Plus 3 infections, but there are exceptions. For instance, El Paso is the current Delta Plus 3 leader, with seventy cases; thus far, only eight have been found in Mesa County. 