Colorado 2022 Primary Results: The Rise of the Mainstream (Sort Of)

The results of the 2022 Colorado primary aren't official yet. But the latest numbers from the Colorado Secretary of State's Office , updated at 2:08 a.m. today, June 29, indicate that in several major races, the Trumpiest Republican candidates finished behind rivals attempting to cut a more inclusive path.Examples: Joe O'Dea bested Ron Hanks for the honor of taking on U.S. Senator Michael Bennet, incumbent U.S. Representative Doug Lamborn once again secured his party's nomination despite an attack from the right by Dave "Let's Go Brandon" Williams, Heidi Ganahl outdistanced Greg Lopez for the chance to run against Governor Jared Polis, and Mesa County clerk Tina Peters finished well behind former Jefferson County clerk Pam Anderson in the bid to unseat Colorado Secretary of State Jena Griswold.Anderson is hardly a progressive — but at least she's never been indicted for attempts to prove that the 2020 election was stolen from The Donald, as Peters was.A great many candidates on both sides of the ideological fence ran unopposed, and few challengers came close to ousting incumbents — although the fact that Don Coram snagged nearly 35 percent of the Republican vote against 3rd Congressional District Representative Lauren Boebert will no doubt give Democrats hope. As for the Dem who'll run against against Boebert, that's still unclear: Adam Frisch currently leads Soledad Sandoval Tafoya by just 2 percent at last count.A few other contests are also too close to call — notably in District 6, where Democrats Katie March and Elisabeth Epps are separated by less than half a percent. For the most part, though, the lineup for the November election has been set.Continue to see the most recent figures for every primary race in Colorado. Candidates whose names aren't followed by percentages ran uncontested.Ron Hanks: 45.46 percentJoe O'Dea: 54.54 percent(Democrat: Michael Bennet)Diana DeGette — 83.54 percentNeil Walia — 16.46 percent(Republican: Jennifer Qualteri)Democrat: Joe NeguseRepublican: Marshall DawnsonSoledad Sandoval Tafoya: 41.03 percentAlex Walker: 15.85 percentAdam Frisch: 43.12 percentLauren Boebert: 65.45 percentDon Coram: 34.55 percentRobert Lewis: 25.62 percentKen Buck: 74.38 percent(Democrat: Ike McCorkle)David Torres: 54.55 percentMichael C. Colombe: 45.45 percentDave Williams: 32.90 percentRebecca Keltie: 12.71 percentDoug Lamborn: 48.30 percentAndrew Heaton: 6.09 percentDemocrat: Jason CrowRepublican: Steven MonahanErik Aadland: 47.91 percentLaurel Imer: 16.15 percentTim Reichert: 35.94 percent(Democrat: Brittany Pettersen)Lori A. Saine: 20.49 percentJan Kulmann: 22.77 percentBarbara Kirkmeyer: 41.14 percentTyler Allcorn: 16.60 percent(Democrat: Yadira Caraveo)Greg Lopez: 46.47Heidi Ganahl: 53.53(Democrat: Jared Polis)Tina Peters: 28.28 percentMike O'Donnell: 28.51 percentPam Anderson: 43.21 percent(Democrat: Jena Griswold)Democrat: Dave YoungRepublican: Lang SilasDemocrat: Phil WeiserRepublican: John KellnerDemocrat: Kathy PlomerRepublican: Dan MaloitDemocrat: Joseph SheltonRepublican: Steven J. DurhamDemocrat: Rebecca McClellanRepublican: Molly LamarPeggy Probst: 55.69 percentCody M. LeBlanc: 44.31 percent(Democrat: Rhonda Solis)Johnnie Nguyen: 50.10 percentWanda L. James: 49.90 percent(Republican: Amy Naes)Democrat: Jack BarringtonRepublican: Frank McNultyDemocrat: Ron CasadosRepublican: Ken MonteraYolanda Ortega: 55.49 percentRosanna Reyes: 44.51 percentEric Renard: 47.22 percentMark VanDriel: 52.78 percentRepublican: Bryan PeltonDemocrat: Nick HenrichsenRepublican: Stephen A. VarelaDemocrat: Jeff RavageRepublican: Mark BaisleyDemocrat: David C. StahlkeRepublican: Janice RichDemocrat: Dylan RobertsRepublican: Matt SolomonLynda Zamora Wilson: 32.21 percentPaul Lundeen: 67.79(Democrat: Arik Dougherty)Tony Exum: 54.46 percentYolanda L. Avila: 45.54 percent(Republican: Dennis Hirsey)Democrat: Janice MarchmanRepublican: Rob WoodwardDemocrat: Lisa A. CutterRepublican: Tim WalshDemocrat: Jessie DanielsonRepublican: Colby DrechselDemocrat: Kyle MullicaRepublican: Courtney PotterDemocrat: Faith WinterRepublican: Melody PeotterTom Kim: 70.45 percentJulieMarie A. Shepherd Macklin: 29.55 percent(Democrat: Tom Sullivan)Democrat: Braeden MiguelRepublican: Kevin Van WinkleDemocrat: Robert RodriguezRepublican: Dean FlandersDemocrat: Julie C. GonzalesRepublican: Travis Star NelsonRepublican: Rod PeltonDemocrat: Javier MabreyRepublican: Guillermo DiazDemocrat: Steven WoodrowRepublican: Stephanie WheelerDemocrat: Meg FroelichRepublican: Marla FernandezDemocrat: Serena Gonzales-GuiterrezRepublican: Jack DausDemocrat: Alex ValdezRepublican: Johnnie JohnsonElisabeth Epps: 49.86 percentKatie March: 50.14 percent(Republican: Donald D. Howell)Democrat: Jennifer BaconDemocrat: Leslie HerodRepublican: Hilleary WatersDemocrat: Emily SirotaRepublican: Tom CowhickDemocrat: Edie HootonRepublican: William B. DeOreoDemocrat: Karen McCormickRepublican: Tara MenzaDemocrat: Tracey BernettRepublican: Anya KirvanDemocrat: Julie McCluskieRepublican: David BuckleyRose Pugliese: 54.60 percentJoe Woyte: 45.40 percent(Democrat: Rob Rogers)Democrat: Alvin SextonRepublican: Scott T. BottomsDemocrat: Stephanie VigilRepublican: Dave DonelsonMischa Smith: 44.91 percentRegina English: 55.09 percent(Republican: Rachel Inez Stovall)Summer Groubert — 31.98 percentShana Black: 68.02 percent(Democrat: Marc Snyder)Democrat: Jennifer Lea ParentiRepublican: Dan WoogDemocrat: Tracey JohnsonRepublican: Don WilsonKarl O'Brian Dent Sr.: 33.95 percentMary Bradfield: 66.05 percent(Democrat: Kolten Montgomery)Democrat: Blake GarnerRepublican: Kevin G. DeGraafDemocrat: Monica Irasema DuranRepublican: Fred CliffordDemocrat: Lindsey N. DaughertyRepublican: Bill PattersonColin Larson: 67.58 percentDede Wagner: 32.42(Democrat: Tammy Story)Savannah Wolfson: 61.26 percentGlen Lowe III:33.74 percent(Democrat: Meghan Lukens)Democrat: Brianna TitoneRepublican: Christina CarlinoDemocrat: Leanne EmmRepublican: Dan MontoyaDemocrat: Shannon BirdRepublican: Vanessa DeMottDemocrat: Chris KennedyRepublican: Russ CarterDemocrat: Said SharbiniRepublican: Heidi PitchforthDemocrat: Dafna Michaelson JenetRepublican: Justin BrownDemocrat: William LindstedtRepublican: Stacie DoughertyJenny Wilford: 58.28 percentSam Nizam: 41.72 percent(Republican: Kevin Allen)Democrat: Adrienne BenavidezRepublican: Craig JonesDemocrat: Mike WeissmanRepublican: William WaltersDemocrat: Ruby DicksonRepublican: Paul ArcherDemocrat: David OrtizRepublican: Jaylen MosqueiraDemocrat: Eric BrodyRepublican: Brandi BradleyDemocrat: Naquetta RicksRepublican: Le SellersDemocrat: Iman A. JodehRepublican: Stephanie HancockMandy Lindsay: 57.91 percentGail Pough: 42.09 percent(Republican: Cory Parella)Robin Webb: 38.91 percentKurt Huffman: 61.09 percent(Democrat: Robert "Bob" Marshall)Terry Dodd: 37.13 percentAnthony Hartsook: 62.87 percent(Democrat: Bob Henry)Bill Jack: 43.79 percentLisa Frizell: 56.21 percent(Democrat: Ruby Martinez)Tisha Lyn Mauro: 55.69 percentJason A. Munoz: 44.31 percent(Republican: Jonathan Ambler)Democrat: Edwin Dean OrmistonRepublican: Ty WinterGabe Evans: 70.52 percentTerry Lee Robert DeGroot: 29.48 percent(Democrat: Spring Erickson)Kathryn Lehr: 56.37 percentJohn A. Caldwell: 43.63 percent(Democrat: Judy Amabile)Democrat: Mary YoungRepublican: Ryan GonzalezAustin Hein: 43.50 percentHugh McKean: 56.50 percentDemocrat: Cathy KippRepublican: Deborah "Dee Dee" VicinoDemocrat: Andrew BoeseneckerRepublican: Donna WalterDemocrat: AliceMarie Slaven EmondRepublican: Matt SoperTrish Weber: 47.05 percentRick Tagger: 54.95 percent(Democrat: Damon Davis)Democrat: Kathleen J. ConwayRepublican: Rob BockenfeldColin "Cole" Buerger: 36.07 percentElisabeth Velasco: 63.93 percent(Republican: Perry Will)Democrat: Kevin Stanley KunsRepublican: Marc CatlinDemocrat: Barbara McLachlanRepublican: Shelli ShawDemocrat: Kathryn GreenRepublican: Stephanie LuckDemocrat: Eliza HamrickRepublican: Dave WooleverRyan G. Williams: 38.70 percentCarol Riggenbach: 61.30 percent(Democrat: Matthew Martinez)Richard Holtorf: 71.47 percentJessie Vance: 28.53 percentDemocrat: Richard WebsterRepublican: Ryan ArmagostDemocrat: Lisa CholletRepublican: Mike Lynch